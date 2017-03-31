يشهد مصيف بلطيم استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين والمترددين على المصيف فى أعياد الربيع، فى إطار توجيهات اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

اصدر المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن المصيف يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين والمترددين على شواطئ المصيف فى أعياد الربيع، وجارى إزالة المخلفات والحشائش، وتنظيم حملات نظافة، مؤكداً أنه شدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمدينة، وتمهيد الطرق وتسويتها وإعادتها إلى وضعها الاصلى، كما طالب نواب رؤساء المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وقام بفتح الطرق أمام المارة وإعادة رصفها، ورصف الطرق الرئيسية بمناطق الزهراء والسلام والأمل، قامت وحدة الرصف بالبدء فى أعمال الرصف بفرد السن والدمك فى مناطق الرصف.

وأضاف شميس لـ”اليوم السابع”، جارى تكملة أنظمة التأمين والسلامة والصحة المهنية بالوحدات الصحية بمنطقة النرجس والوحدة الصحية بمنطقة الأمل داخل مدينة مصيف بلطيم، للحفاظ على البيئة والصحة السنةة ورفع مستوى الخدمات والنظافة السنةة، من أجل خدمة المواطن استعداد لأعياد الربيع وموسم صيف 2017.



أعمال النظافة بمصيف بلطيم



تسوية الطرق بالمصيف من اثار مشرع الصرف الصحي



أعمال الرصف بمصيف بلطيم



الأعمال الجارية بمصيف بلطيم لرصف الطرق



زراعة الاشجار قبل بدء موسم الصيف وأعياد الربيع

المصدر : مصر ناين