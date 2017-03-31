يقدم الموسيقار راجح داوود، الثلاثاء المقبل، حفلا موسيقيا لمقطوعاته الموسيقية السينمائية بقيادة ناير ناجى، وذلك في حفل سيمفوني يهديه إلى روح صديقه الراحل المخرج محمد كامل القليوبى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويتضمن الحفل فى البعض الأول مقطوعة جنية البحر وكبريت أحمر بيانو محمد صالح ومقطوعة رجل في وقت العوملة مع محمود عبد الفتاح على العود وسعيد كمال على الفيولينة ورسائل البحر مع مجموعة صوليست والأوركسترا الوترى سعيد كمال ڤيولينة و نسمة عبد العزيز ماريمبا ‫و محمد صالح پيانو، إضافة إلى ابتهال مع المطرب أحمد ذكى وأوركسترا الحجر‫ة.

أما البعض الثانى من الحفل فيبدأ بتقاسيم للفلوت والأوركسترا الوترى مع الفنانة إيناس عبد الدايم ثم مقطوعة پاسكاليا الكيت كات للعود والأورج وأوركسترا الحجرة محمود عبد الفتاح على العود، ومحمد صالح على الأورج ومقطوعة أسلحة دمار شامل وعصافير النيل مع ماجد سرور على القانون، ونصر السماء مع ماجد سرور على القانون أيضا، وأخيرا مقطوعة برسوم يكشف عن وظيفة المستوحاة من فيلم وقائع الوقت المنسى للمخرج الراحل محمد كامل القليوبى بمصاحبة الفنانة إيناس عبد الدايم على الفلوت.





المصدر : مصر ناين