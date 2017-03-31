أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة مصرع عشرة أشخاص وإصابة شخصين فى مدينة أريحا وقرية الدير الشرقى بريف إدلب الجنوبى جراء اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة .

واصدر ت اللجان – حسبما أوردت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة ” إن القوات الحكومية قصفت الأحياء الشرقية فى دمشق ومناطق فى غوطتها الشرقية .. ما تسبب حدوث حالة هلع لدى المدنيين ، متهمة القوات الحكومية باستخدام قنابل محرمة دوليا “.



من جانبه ، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مصرع 3 أشخاص بينهم امرأة خلال اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحى داعش الارهابيه فى ريف الرقة ، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مواقع جديدة غرب الرقة بعد اشتباكات مع مسلحى التنظيم فى محاولة لحصارهم فى مدينة الطبقة .



وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات تسببت فى موجة جديدة من النازحين الذين تجاوز أعدادهم خمسة آلاف شخص .



فى سياق متصل ، اصدر المرصد إن اشتباكات عنيفة دارات بين طرفى النزاع فى محاور البساتين وبرزة والقابون وتشرين بأطراف دمشق الشرقية.



وأضاف المرصد أن مواقع المعارضة فى ريف حماة الشمالية تعرضت إلى غارات عنيفة من قبل قوات النظام، وأن القصف تزامن مع هجوم مضاد للقوات الحكومية على مسلحى المعارضة تمكنت خلاله من استعادة بعض القرى من المعارضة .

المصدر : مصر ناين