اصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الوزير ريكس تيلرسون التقى بزوجة قس أمريكى مسجون فى العاصمة التركية أنقرة الليلة الماضية.

وتفيد تقارير إخبارية بأن القس أندرو برانسون محتجز فى تركيا منذ أكتوبر تشرين الأول لاتهامات بالانضمام لتنظيم إرهابى.

واصدر المسؤول “أراد وزير الخارجية تيلرسون لقاء السيدة برانسون لإطلاعها على أحدث المعلومات التى لديه بشأن قضية القس برانسون.”

وأضاف “تعهد الوزير بالبقاء على تواصل مع السيدة برانسون بشأن سير القضية.”

وتقول تقارير إعلامية إن القس وزوجته نورين اعتقلا فى أول الأمر بتهمة انتهاك قوانين الهجرة فى أكتوبر إذ كانا يديران كنيسة صغيرة فى مدينة إزمير على الساحل الغربى لتركيا.

وأضافت أن برانسون اتهم بالانضمام إلى “تنظيم كولن الإرهابى” وهو المسمى الذى تطلقه السلطات التركية على شبكة أنصار رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة قام بفتح الله جولن.

ويزور تيلرسون أنقرة للقاء الرئيس التركى رجب طيب إردوغان ووزراء أتراك كبار لإجراء محادثات ركزت على الصراع فى سوريا.

المصدر : مصر ناين