تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمديرية تأمين المنوفية، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات اللهيب ية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد أبو الفتوح، مدير تأمين المنوفية، إخطار من العميد السيد سلطان رئيس المباحث الجنائية، يفيد من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف والنقباء محمد التحيوي وأحمد كشك معاوني مباحث المركز من كل من “محمد.ف.” 35 سنةا سنةل، ومقيم بتتا دائرة المركز ومدرج جنائيا تحت رقم 2785725، وسبق اتهامه فى 5 قضايا متصنف ة “سرقات، ومخدرات، وضرب، وأسلحة نارية بدون ترخيص”، و”عبد الحميد.م.” 33 سنةا عاطل، ومقيم بغمرين دائرة المركز، والمدرج جنائيا تحت رقم 4290168، وسبق اتهامه فى قضية سرقات متصنف ة، وذلك لقيامهما بتكون تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول لسرقة الدراجات البخارية، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات لدراجات بخارية من مراكز ومحافظات مختلفة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم تحرير المحضر رقم 4386 جنح مركز منوف لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين