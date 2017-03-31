قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 50 أخرون بجروح الجمعة عند تفجير عبوة ناسفة فى سوق داخل منطقة تعيش فيها غالبية من الشيعة فى منطقة القبائل بشمال غرب باكستان، حسبما افاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.

واصدر ت مصادر طبية ان الحصيلة يمكن ان ترتفع بعد الهجوم الذى وقع فى باراشينار كبرى مدن إقليم كرام القبلى، بينما نقلت التلفزيونات لقطاات لمارة مصدومين وسيارات الاسعاف وهى تهرع الى المكان.

واصدر معين بيغوم الجراح فى المستشفى الحكومى فى باراشينار لفرانس برس “لقد سقط ستة قتلى واكثر من 50 جريحا فى التفجير قرب مسجد شيعى فى سوق باراشينار“.

وشوف بيغوم “الحصيلة يمكن أن ترتفع ولا نزال نستقبل مصابين“.

وأكد المسؤول المحلى شهيد على خان وقوع التفجير بالقرب من المسجد. واصدر “لقد أصيب أعداد كبير من الناس بجروح ولا يمكننى تحديد أعدادهم“.

وكانت باراشينار شهدت أول اعتداء على نطاق واسع فى باكستان فى السنة 2017 عندما قتل 24 شخصا فى تفجير فى سوق أخرى فى يناير الماضي.

فى فبراير، حصدت موجة جديدة من الاعتداءات 130 قتيلا فى مختلف انحاء البلاد.

وأعلنت حركة طالبان باكستان او تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليتهما عن غالبية هذه الهجمات. إقليم كرام هو أحد الااصدر يم القبلية السبعة التى تحظى بحكم شبه ذاتى فى شمال غرب البلاد.

المصدر : مصر ناين