شن قسم مباحث التموين بمديرية تأمين المنوفية حملة مكبرة بمركز منوف، وأشمون بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة والتى أسفرت جهودها عن ضبط 63 قضية تموينية متصنف ة بين 29 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، 10قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجاري، حيث قامت الحملة تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير تأمين المنوفية، وضمت العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بدائرة المديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن زيت مجهولة المصدر بمركزي منوف وأشمون.

المصدر : مصر ناين