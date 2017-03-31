يعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة محمد حلمى، قائمة الفريق لمباراة سموحة المقرر لها بكره السبت قبل السفر إلى الإسكندرية ظهر اليوم للدخول فى معسكر مغلق والمبيت هناك، استعدادا لخوض اللقاء باستاد برج العرب.

ورغم استقرار جهاز الزمالك على تواجد 18 لاعبا فقط فى القائمة البيضاء إلا أنه يوجد 3 لاعبين يترقبون التواجد بالقائمة والرجوع للفريق مرة أخرى، بعد تألقهم خلال فترة التوقف والمباريات الودية التى خاضها الأبيض أمام المرج والبلاستيك استعدادا لمباراة سموحة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا على رأس لاعبى الزمالك الذين يترقبون الرجوع لقائمة الفريق بعد غيابه عن آخر مباراة أمام رينجرز النيجيرى فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا فى نيجيريا، لكنه التزم بقرار الجهاز الفنى وشارك فى المباراتين الوديتين وظهر بشكل جيد.

كما يترقب محمد مسعد التواجد فى قائمة الزمالك لأول مرة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم بعد شفائه من الإصابة وتألقه فى الوديات، وإحرازه هدفين فى كل ودية أمام المرج والبلاستيك لينال إشادة الجهاز الفنى.

فيما يتمنى الزامبى إيمانويل مايوكا الرجوع لقائمة فريقه بعد خروجه من الحسابات نهائيا، ورغم سفره إلى نيجيريا للتواجد فى مباراة رينجرز إلا أنه خرج من القائمة النهائية للمباراة ولم يتواجد على مقاعد البدلاء، وعقب الرجوع شارك فى ودية البلاستيك وظهر بمستوى جيد.

المصدر : مصر ناين