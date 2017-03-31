يسافر الفنان عمرو سعد بصحبة أسرة مسلسله الجديد “أيام حسن الغريب” لمنطقة سهل حشيش السياحية، منتصف أبريل المقبل، لتصوير أعداد من المشوف الخارجية هناك، والتى تتضمنها أحداث العمل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من تأليف مصطفى حمدى، للمخرج مجدى أحمد على، والمنتج تامر مرسى.

وكانت أسرة المسلسل قد انتهت من تصوير العديد من مشوف العمل فى ديكور حارة قايتباى بمصر القديمة، ومنطقة الجمالية، وأعداد كبير آخر من الشوارع.

ويشارك بجانب عمرو سعد فى بطولة مسلسل “أيام حسن الغريب”، رياض الخولى وريهام حجاج وصلاح عبد الله ورانيا منصور وياسر على ماهر وحمدى الوزير وأحمد عبد الله محمود، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثانى فى عالم الدراما التليفزيونية بين عمرو سعد ومجدى أحمد على، بعد مسلسل “مملكة الجبل”، الذى قدمه الاثنان سنة 2010، والتعاون الثالث بشكل سنة بعد أن أخرج مجدى أحمد على فيلم “مولانا”، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

المصدر : مصر ناين