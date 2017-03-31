دعت سفارة فرنسا بالصين اليوم الجمعة الجالية الفرنسية إلى توخى اعلى درجات اليقظة وذلك عقب الاعتداء على فرنسى بمدينة شنجهاى على خلفية مصرع صينى ببيته بباريس برصاص الواجبة.

وأظهر ت السفارة – على موقعها الالكترونى- أن فرنسيا تم الاعتداء عليه بعنف بسلاح ابيض الأربعاء بمدينة شنغهاى، وقد قامت الواجبة بتوقيف المعتدي.

وأضافت: ” السفارة والقنصليات السنةة بالصين على اتصال دائم مع السلطات الصينية لتذكرهم بان حماية الفرنسيين بالصين هى أولوية لحكومتنا“.



يذكر ان الدائرة 19 بالعاصمة باريس شهدت أعمال عنف بين الواجبة والجالية الصينية التى تظاهرات أمام مركز الواجبة للتنديد بمصرع صينى (56 سنةا) الأحد الماضى -ببيته وأمام عائلته على أيدى احد رجال الواجبة – مما أسفر عن اعتاصدر نحو 35 شخصا. وقد طالبت الصين فرنسا بحماية رعاياها وإلقاء الضوء على هذا الحادث.

المصدر : مصر ناين