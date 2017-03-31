أفادت مصادر طبية يمنية اليوم الجمعة، بمصرع مدنيين اثنين إصابة اثنين آخرين بجروح فى قصف للمتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح على مدينة تعز.

وأظهر ت مصادر طبية – لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية – أن الميليشات قصفت منطقة عصيفرة شمالى مدينة تعز اليمنية، ما أسفر عن مصرع مدنى وإصابة اثنين آخرين .

وأضافت المصادر أن قذيفة مدفعية أخرى أطلقها الانقلابيون وسقطت على أحد المنازل فى جولة سنان، الذى يأوى نازحين .. أدت إلى مصرع طفلة بمديرية حيفان جنوبى تعز.

فى سياق متصل، أفادت المصادر باستمرار المواجهات بين القوات الشرعية والانقلابيين شمالى وشرقى مديرية المخا الساحلية غربى تعز.

وسيطرت القوات الشرعية على أعداد من المزارع شمال شرقى المخا، بينما كثفت القوات الحكومية المتمركزة شرقى المخا قصفها المدفعى والصاروخى على مواقع الحوثيين غربى معسكر خالد فى مديرية موزع.

المصدر : مصر ناين