أصيبب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل قبالة كوبري 83 بالحامول، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

اصدر الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن غرفة عمليات الإسعاف تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم قبالة كوبري 83 بالحامول، فهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث .

وأضاف الجنزوري في بيان له ، اليوم الجمعة ، وتبين إصابة 3 أشخاص ، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج.

المصدر : مصر ناين