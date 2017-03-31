طالب مستشار الهيئة العليا للتفاوض “المعارضة السورية” يحيى العريضى، الولايات المتحدة الأمريكية ببلورة سياسة واضحة بشأن الأزمة السورية.

واصدر العريضى – فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية – “إن القضية السورية التى أصبح عمرها أكثر من 6 أعوام تحتاج إلى تلك القوى العظمى (أمريكا) بأن تبلور سياساتها الخاصة، تجاه تلك المسألة التى تنخرط بها بطريقة أو بأخرى“.



وأشار إلى أن هناك قوى أخرى موجودة فى سوريا بالإضافة إلى أنه يوجد أجندات متضاربة، ولابد أن يكون للولايات المتحدة أجندة واضحة تجاه الأزمة، معربا عن أمله بأن تكون الأجندة الأمريكية فى سوريا لصالح الشعب السورى.



فى سياق متصل، أعلن مركز حميميم الروسى للمصالحة الوطنية فى سوريا أن الفرق الشوفة له وزعت فى الساعات الـ24 الماضية 6 أطنان من المساعدات الإنسانية على المنكوبين فى محافظة حلب.



وذكر المركز فى نشرته اليومية حول الوضع الإنسانى فى سوريا – طبقا لقناة روسيا اليوم – إن طائرات الشحن الروسية أنزلت للمحاصرين فى محيط دير الزور شرقى سوريا 21 طنا من المساعدات تسلمتها النظام السورية من الأمم المتحدة.

المصدر : مصر ناين