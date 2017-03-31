رغم استقرار جهاز الزمالك على تواجد 18 لاعبا فقط فى القائمة البيضاء إلا أنه يوجد 3 لاعبين كانوا يترقبون التواجد بها والرجوع للفريق مرة أخرى، بعد تألقهم خلال فترة التوقف والمباريات الودية التى خاضها الأبيض أمام المرج والبلاستيك استعدادا لمباراة سموحة، ولكنهم صدموا فى اختيارات المدير الفنى للفريق الأبيض.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا على رأس لاعبى الزمالك الذين كانوا يترقبون الرجوع لقائمة الفريق بعد غيابه عن آخر مباراة أمام رينجرز النيجيرى فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا فى نيجيريا، لكنه التزم بقرار الجهاز الفنى وشارك فى المباراتين الوديتين وظهر بشكل جيد.

كما كان محمد مسعد ايضا يمنى النفس بالتواجد فى قائمة الزمالك لأول مرة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم بعد شفائه من الإصابة وتألقه فى الوديات، وإحرازه هدفين فى كل ودية أمام المرج والبلاستيك لينال إشادة الجهاز الفنى.

فيما فقد الزامبى إيمانويل مايوكا فرصة الرجوع لقائمة فريقه بعد خروجه من الحسابات نهائيا، ورغم سفره إلى نيجيريا للتواجد فى مباراة رينجرز إلا أنه خرج من القائمة النهائية للمباراة ولم يتواجد على مقاعد البدلاء، وعقب الرجوع شارك فى ودية البلاستيك وظهر بمستوى جيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها بكره، السبت، حيث يسافر إلى الإسكندرية ظهر اليوم للدخول فى معسكر مغلق والمبيت هناك، استعدادا لخوض اللقاء باستاد برج العرب.

المصدر : مصر ناين