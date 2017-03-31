قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، الغلق الادارى لمخبز بلدي بعزب النهضة وذلك بناء علي تقرير إدارة التموين الذى أفاد أنه بالمرور علي المخبز المذكور تم تحرير محضر مخالفة للتصرف في 103 شكارة دقيق مدعم وزنة 50 كيلو ويستوجب دفع فروق الاسعار .

وأظهر التقرير، أنه اثناء تواجد حملة المرور قام صاحب المخبز بالتعدي علي أفراد الحملة ومنعهم من تأدية عملهم ، كما يوجد علي المخبز غرامات ولم يتم سدادها ، بالإضافة إلى أن هذا المخبز يعتبر من المخابز غير الملتزمة ، وقرر المحافظ غلق المخبز لحين سداد الغرامات الواقعة عليه.

المصدر : مصر ناين