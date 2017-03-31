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إصابة أشخاص باختناقات في حريق بكفر الشيخ

منوعات
إصابة أشخاص باختناقات في حريق بكفر الشيخ

شبت النيران بأحد المنازل بقرية  زبيده البحرية الشوفة لمركز سيدي سالم  بكفر الشيخ ، وأصيبب 3 أشخاص بإختناقات وحروق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق، وسيارات الإسعاف لإسعاف المصابين .

واصدر الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن غرفة عمليات الإسعاف تلقت إشارة بنشوب حريق في أحد المنازل بقرية زبيده البحرية الشوفة لمركز سيدي سالم .

وأضاف الجنزوري في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنه تبين إصابة 3 أشخاص ، وجاري اخماد النيران، تم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج الازم .

 

المصدر : مصر ناين

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