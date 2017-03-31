شبت النيران بأحد المنازل بقرية زبيده البحرية الشوفة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ ، وأصيبب 3 أشخاص بإختناقات وحروق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق، وسيارات الإسعاف لإسعاف المصابين .

واصدر الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن غرفة عمليات الإسعاف تلقت إشارة بنشوب حريق في أحد المنازل بقرية زبيده البحرية الشوفة لمركز سيدي سالم .

وأضاف الجنزوري في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنه تبين إصابة 3 أشخاص ، وجاري اخماد النيران، تم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج الازم .

المصدر : مصر ناين