كشف عالم الفيزياء الأمريكى “جريج سبرنجز” الخبير في الأسلحة النووية ورئيس الفريق المسئول عن التأمين النووى فى الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل المشروع الذى يعمل عليه منذ خمس سنوات والخاص بإعادة تصنيف وترقيم مئات الفيديوهات الخاصة بالتجارب النووية، التى أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 1950 – 1960، وذلك فى المعمل الوطنى “لورانس ليفرمور“.

وأشار العالم الأمريكى إلى أن هناك 210 محاولات نووية جوية أمريكية أجريت في الفترة من 1945 –1962، وقد تم تصويرها، وأن حوالى 10 آلاف فيلم تم تصويرهم بواسطة كاميرات ذات تقنية عالية سجلت 2,400 صورة فى الثانية أي مائة مرة أكبر من الفيديو الكلاسيكى.

المصدر : مصر ناين