عمرو مرعى، مهاجم إنبى، أبرز اللاعبين الذين سيكونون أبطال صراع جديد بين الأهلي والزمالك على الصفقات فى موسم الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الحالى، بخلاف رغبة القطبين فى تدعيم خط هجومهما فى الموسم المقبل.

ومع مفاوضات القطبين ترددت أنباء عن توقيع عمرو مرعى للأهلي والزمالك فى آن واحد، وهو ما قد يهدد اللاعب بالإيقاف ومواجهة عقوبة رادعة، لاسيما بعدما أقر اتحاد الكرة تغليظ العقوبة الموقعة على اللاعب الذى يوقع لناديين فى توقيت واحد لتصبح 6 أشهر بدلا من شهر واحد.

مرعى يواجه شبح أكثر من لاعب تعرض لعقوبة الإيقاف ل توقيعه للقطبين شبه مؤمن زكريا الذى قام بالتوقيع للأهلي والزمالك فى وقت واحد، ونفذ اللاعب عقوبة الإيقاف جزاء التوقيع لناديين.

ونفس الخطأ وقع فيه ثنائى الزمالك السابقين خالد قمر ومعروف يوسف قبل انتاصدر هما لميت عقبة قادمين من اتحاد الواجبة، وتعرضا للإيقاف شهرا واحدا.

أحمد الشيخ كان ضحية التوقيع لناديى الأهلي والزمالك وكان جزاؤه الإيقاف لمدة شهر واحد، بعدما وقع على رغبة فى الانتاصدر للزمالك، إلا أنه حسم الأمر بالانضمام للأهلي ونفذ عقوبة الإيقاف.

وكان محمد ناجى جدو مهاجم الأهلي السابق أبرز ضحايا التوقيع للأهلي والزمالك بعد عودته من بطولة أمم أفريقيا 2010، حيث وقع للناديين فى وقت واحد، ولكن رغبته فى ارتداء القميص الأحمر حسمت انتاصدر ه لقلعة الجزيرة ونفذ عقوبة الإيقاف شهراً.

المصدر : مصر ناين