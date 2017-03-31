اصدر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الجيش السورى استعاد السيطرة على 16 قرية كان قد فقد ها لصالح المعارضة الأسبوع الماضى قرب مدينة حماة.

وتشن القوات الحكومية السورية هجوما مضادا فى المنطقة التى تشبه أهمية حيوية للرئيس بشار الأسد. وتقود هجوم المعارضة هيئة تحرير الشام وهو تحالف يضم جماعات متشددة بينها جبهة قام بفتح الشام التى كانت تعرف باسم جبهة النصرة.

كما تشارك فى الهجوم جماعات مسلحة تقاتل تحت لواء الجيش السورى الحر.

المصدر : مصر ناين