استغل الفنان الشاب محمد أنور فرصة عيد ميلاد زميلته بفرقة مسرح مصر سارة درزاوى، لينفى ما تردد من شائعات عن ارتباطهما، والتى انتشرت عقب تأديتهما مشهد رومانسى ضمن أحداث أحد عروضهما المسرحية.

ونشر أنور صور تجمعهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور “انستجرام”، معلقا عليها قائلا :” كل سنه وانتي طيبة وعقبال مليون سنه..ويارب تتجوزي بقي عشان الناس تصدق اننا مش مرتبطين والله”.

وكان المشهد بين أنور وبين سارة درزاوى فى عرض بعنوان “كاوبوى”، حيث اعتقد الجمهور أن بينهما حالة حب حقيقية وارتباط نظراً لتجسيدهما المشهد بشكل جيد.



محمد انور

المصدر : مصر ناين