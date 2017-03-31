شنت مديرية تأمين المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية وأسفرت الحملة عن تحرير 1140مخالفات متصنف ة عبارة عن ضبط 5 توكتوك، و192مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و124 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 21دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ23 حالة تحدث فى المحمول، و75حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترأس الحملة، اللواء أسامة خربوش مدير إدارة المرور بالمحافظة، والرائد مسعد الهلباوي مدير وحدة المرور بالسادات تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير التأمين، كما أسفرت الحملة عن فحص 10سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

المصدر : مصر ناين