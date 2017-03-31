“صبرت كثيرا على إيده الطويلة منذ زواجنا فى 2014 لكن متصورتش إنه يوصل بيه الحال ويعاقبنى عشان بحبه وخايفة عليه رغم إنى ما بعرفش أقول غير حاضر ونعم وعمرى ما أذيته ولا رديت عليه”.

هذا ما اصدر ته “أسماء مرسى” 27 سنة خريجة الخدمة الاجتماعية لـ” اليوم السابع” عن واقعة اعتداء زوجها عليها، بعدما اكتشفت خيانته عبر “فيسبوك” وأضافت : كل مرة خرجت فيها من منزل زوجى كنت مهانة وفكرت فى الطلاق لكن ل طفلتى البالغة من العمر 18 شهرا صبرت رغم مكوثى شهورا فى منزل أهلى.

وشوفت الزوجة المعروفة بـ”ضحية الفيس بوك”: طول فترة زواجى كنت أمينة ومطيعة ولا أرى أهلى بالشهور الى أن يتكرم ويسمح لى بزيارتهم.

واستطردت: “مصطفى” رغم إنه خريج كلية الحقوق كان عند الغضب يعاقبنى شبه الجهلاء ويحرمنى من حقوقى فكنت أخشى التنفس الى أن لا يبطش بى ..الى أن الهاتف حرمنى منه بحجة غيرته الجنونية .. واستمر هذا الوضع إلى أن علمت من بعض معارفى بأنه يخوننى وهنا قررت عدم ترك البيت خصوصا أنى حامل فى 4 شهور وخطرت على بالى فكرة تشبه ت فى أنى سرقت هاتفى من الدولاب وأنشأت أكونت على “فيس بوك” باسم وهمى وبدأت أتواصل معه وعلمت بأنه يتحدث مع نساء ويقيم علاقات مشبوهة وعندما صارحته أخذ ابنتى منى وتوجه بها إلى منزل والدته بعدما أغلق على الباب وعندما عاد حاولت التفاهم معه لكنه ركلنى بقدميه فى بطنى وبيديه على رأسى ووجهى وعندما سقطت على الأرض أوثقنى بالحزام وظل يعذبنى طوال الليل ومع آذان الفجر تركنى وكرر نفس الأمر فى اليوم التالى وشعرت أننى فى سلخانة .

واستطردت: استجمعت قوتى عندما جاء بابنتى لى وقررت أن أترك البيت واستغللت نومه وسرقت المفتاح ونزلت مسرعة وعندما رآنى أهلى انهاروا من هول الدماء التي تسيل منى وذهبت للمستشفى ومنه إلى قسم الواجبة وحررت محضر وعندما تحسنت حالتى أقمت دعوى أمام محكمة أسرة مركز سنورس بالفيوم طلبت فيها الطلاق للضرر وهو الآن يهددنى بحرمانى من ابنتى وطفلى الذى فى بطنى.



التقرير-الطبى-(1)



التقرير-الطبى-(2)



الزوجة أسماء مرسي



الزوجة أسماء مرسي



الزوجة أسماء مرسي



الزوجة أسماء مرسي

المصدر : مصر ناين