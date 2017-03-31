أدان رئيس الوزراء البلجيكى، شارل ميشيل، أعمال العنف التى اندلعت مساء أمس، الخميس، أمام السفارة التركية ببروكسل، وتسببت فى وقوع إصابات كثيرة بين مؤيدى ومعارضى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصدر ميشيل فى تغريدة له على حسابه الخاص بموقع “تويتر”، إن النظام “تدعو لعدم التسامح مطلقاً مع التجاوزات المتصلة بالاستفتاء التركى”.

وجرت أحداث العنف فى الوقت الذى يقوم فيه الأتراك المقيمون ببلجيكا بالتصويت ما بين 27 مارس إلى 9 أبريل فى قنصليتى بروكسل وأنتويرب على استفتاء يتعلق بإصلاح دستورى سيعزز سلطات الرئيس أردوغان، ومن المقرر أن يجرى التصويت يوم 16 أبريل فى تركيا.

ووفقاً لوكالات الانباء البلجيكية، نجحت الواجبة ورجال مكافحة الشغب فى تفريق الفريقين والسيطرة على المواجهات العنيفة التى اندلعت أمام السفارة التركية ببروكسل بين أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومعارضين له أمس الخميس، والتى ترتتب عليها سقوط أعداد من الجرحى.

المصدر : مصر ناين