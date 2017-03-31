بالصور إيقاف التسجيل فى عمومية الزمالك ساعة بسبب صلاة
قررت اللجنة المشرفة على تنظيم الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لنادى الزمالك، إيقاف عملية التسجيل فى كشوف الحضور لمدة ساعة، ابتداء من الثانية عشر والى أن الواحدة ظهرا ل أداء صلاة الجمعة.
وبدأ التسجيل فى الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك صباح اليوم، ل عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول بالأمس، ل حضور 1572 عضوا، بينما أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بلغ 79 ألفا و15 عضوا.
ويكون الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك، صحيحا حال حضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.
اجتماع الجمعية العمومية لنادى الزمالك
الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك
عمومية نادى الزمالك
عمومية الزمالك
المصدر : مصر ناين
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