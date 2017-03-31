قررت اللجنة المشرفة على تنظيم الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لنادى الزمالك، إيقاف عملية التسجيل فى كشوف الحضور لمدة ساعة، ابتداء من الثانية عشر والى أن الواحدة ظهرا ل أداء صلاة الجمعة.

‎وبدأ التسجيل فى الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك صباح اليوم، ل عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول بالأمس، ل حضور 1572 عضوا، بينما أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بلغ 79 ألفا و15 عضوا.

ويكون الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك، صحيحا حال حضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.



اجتماع الجمعية العمومية لنادى الزمالك



الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك



عمومية نادى الزمالك



عمومية الزمالك

المصدر : مصر ناين