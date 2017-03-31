أعلن قائد قوات الهندسة الروسية الفريق يورى ستافيتسكى أن الروبوتات الروسية للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة وإبطالها تبدى أداء متميزا فى تنفيذ المهام الموكلة إليها فى مدينتى حلب وتدمر السوريتين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن يورى قوله إن الخبرة التى اكتسبناها فى تدمر جعلتنا فى حلب ندرك ضرورة استخدام الروبوتات والمؤسسات فى الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة دون إقحام عسكريينا فى ذلك وتعريضهم للخطر.

ولفت إلى أن مجمع الصناعات الحربية الروسى انخرط فى النشاط المطلوب منه فى هذا الاتجاه واستطاع تأمين متطلباتنا من المؤسسات الروبوتية والمعدات اللازمة التى أظهرت تميزها فى نزع الألغام من المناطق المغلقة التى يصعب الوصول إليها.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السورى لمدينة تدمر الأثرية وأشرفوا على ذلك بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية دورا حاسما.

المصدر : مصر ناين