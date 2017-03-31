تمكن أعضاء الرقابة الإدارية بمحافظة قنا من ضبط مفتش تموين بالرقابة التموينية بمحافظة قنا أثناء تقاضية رشوة من تاجر سلع تموينية لإعداد تقرير لصالحه فى إحدى القضايا التى يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة السنةة

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بقنا وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط مفتش تموين بالرقابة التموينية بقنا أثناء تواجده بإحدى المقاهي بمدينة قنا حال تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من تاجر سلع تموينية فى المقابل قيام مفتش التموين المكلف من نيابة قسم قنا بإعداد تقرير فى أحد القضايا المعروضه لصالح التاجر بعدم وجود مديونية عليه لدى الشركة المصرية لتجارة الجمله بقنا حيث قام أعضاء الرقابة بتسجيل لقاء واقعة الرشوة بين التاجر ومفتش الرقابة التموينة تم إعداد تقرير مفصل بالواقعة و إخطار النيابة السنةة لتباشر التحقيقات فى الواقعة

المصدر : مصر ناين