وجه معد برامج اتهاما لمقدم برنامج بالاستعانة باثنين من البودي جارد وإجباره علي توقيع ايصالات أمانة، بأكتوبر، بعد مطالبته بالحصول علي مستحقاته المالية.

تقدم “م. ع ” معد برامج بقناة فضائية ببلاغ لقسم واجبة أول أكتوبر اتهم فيه الدكتور “ح. ن ” مقدم برامج بإجباره علي توقيع إيصالات أمانة.

وأفاد أنه توجه الي مركز التخسيس الذي يملكه للمطالبة بمبلغ 4 آلاف جنيه من مستحقاته المالية، ففوجئ به يستعين باثنين من البودي جارد واحتجزوه بغرفة بالمركز وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1780 وأخطر اللواء هشام العراقي مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين