انطلقت تظاهرات حاشدة تضم آلاف المتظاهرين المسلمين فى إندونيسيا، اليوم الجمعة، للمطالبة بإاصدر ة باسوكى جاهاجا بورناما، حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا المتهم بالإساءة للإسلام.

ومن المزمع أن يتجه المتظاهرون فى مسيرة حاشدة إلى القصر الرئاسى فى جاكرتا، احتجاجا على استمرار حاكم العاصمة فى عمله رغم إساءته للإسلام.

وشهدت العاصمة الإندونيسية، إجراءات تأمينية مشددة، وقد ألقت قوات التأمين القبض على 5 أشخاص بتهمة الخيانة قبيل انطلاق التظاهرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام إندونيسية.

ويعتبر باسوكى جاهاجا بورناما، أول حاكم مسيحى من أصل صينى لجاكرتا، واتهم بإهانة الإسلام عندما أدلى بتصريحات فى وقت سابق بشأن استخدام منافسيه للقرآن فى حملاتهم الانتخابية.

المصدر : مصر ناين