تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل بحوزته 350 جرام من مخدر الهيروين، وطبنجة صوت بمنطقة الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات النقيب محمد طارق معاون مباحث قسم واجبة الطالبية اتجار “احمد.م” شهرته بستم عاطل واعتاد الاتجار بالمواد المخدرة

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات المذكورة أعلاه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

كما ألقت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة القبض على عاطل محكوم عليه بالسجن 50 سنةا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسلاح، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات النقيب مصطفى كمال معاون مباحث قسم واجبة الجيزة تردد المتهم “محمد.ا” على عقار بدائرة القسم، حيث أنه صادر ضده 4 أحكام قضائية بلغت سنوات السجن بها 50 سنةا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسلاح

وبإعداد كمين له تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين