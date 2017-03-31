حضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، لمشوفة التسجيل فى الاجتماع الثانى لعمومية الزمالك.

وحرص نائب الزمالك، على تفقد عمليات التسجيل، وأبلغه أحمد زكى مسئول الجهة الإدارية على التأكيد له أنه باقى بعض الدقائق ويكتمل النصاب القانونى للعمومية.

وتشهد عمومية الزمالك اليوم إسدال الستار على أزمة انسحاب فريق الكرة من بطولة الدورى الممتاز، حيث سيتم الإعلان عن الاستمرار بشكل رسمى فى البطولة، بعد الحصول على تأكيدات منالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعدم تكرار الأخطاء التحكيمية خلال الفترة المقبلة، بعد خطأ جهاد جريشة فى مباراة الفريق أمام المقاصة خلال الجلسة التى جمعت الثلاثة مؤخرًا.

وعقب إنهاء أزمة الانسحاب من الدورى تبدأ عمومية الزمالك مناقشة بنود الاجتماع، وستكون البداية بالتصويت على الميزانية والحساب الختامى ببطاقات إبداء الرأى فى الصناديق، حيث سيتواجد 40 صندوقا نصفها للتصويت بـ”نعم” والنصف الآخر للتصويت بـ”لا”، وعقب انتهاء التصويت على الميزانية تبدأ فعاليات الاجتماع بشكل رسمى بعقد الجلسة برئاسة مرتضى منصور رئيس النادى وأعضاء المجلس الأبيض ومندوب مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة.