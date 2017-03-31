أعلن موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن مجموعة من التحديثات الجديدة الهامة للمستخدمين حول العالم، أبرزها تغيير شكل الردود التى تظهر على التغريدات، وهذا من خلال استخدام طريقة جديدة لحساب أعداد الأحرف الخاصة بالرد، فبداية من هذا الأسبوع لن يتم حساب أسماء المستخدمين ضمن الردود المحدودة بأعداد 140 حرفا، وسيظهر الاسم بدلا من ذلك فى مكان مختلف عن ما هو مألوف أعلى الرد.



تحديث تويتر

والتحديث الجديد يعنى أن المستخدم سيحصل على فرصة للرد بأعداد كلمات أكبر والاستفادة من المساحة التى كان يحتلها الاسم فى السابق، ولكن الأمر يمكن أن يواجه بعض المشكلات ل التعقيدات التى سيتسبب فيها للمستخدمين، خاصة عندما يرد على التغريدة أكثر من شخص، وفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى.

من الجدير بالذكر أن شركة تويتر تجرى وراء للحفاظ على مكانتها بشكل كبير، وتضيف من وقت لآخر مزايا جديدة فى سبيل إرضاء المستخدمين وتسهيل استخدام الموقع، خاصة مع وجود منافسة قوية من مواقع أخرى عملاقة شبه فيس بوك وإنستجرام وسناب شات وغيرها.

المصدر : مصر ناين