نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، على حسابها بموقع “إنستجرام” صورة مجمعة لها مع بناتها، وذلك احتفالا بعيد ميلاد ابنتها مريم، وكتبت شيرين على الصورة: “زى النهاردة ربنا بعتك ليا يا أغلى هدية كل سنة وأنتى طيبة ويا رب أشوفك بتحققى كل اللى بتتمنيه وأشوفك حاجة كبيرة”.



شيرين على انستجرام

يذكر أن شيرين تستعد لإحياء حفل غنائى يوم 7 من شهر أبريل المقبل، داخل إحدى القرى فى “العين السخنة”، و تعمل شيرين حاليا على الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة

وكانت شيرين قد طرحت أغنية “هو ده” وهى من كلمات رامى فؤاد، ومن ألحان أحمد زعيم، وتوزيع باسم منير، ومن مكساج أحمد جودة وماستر طارق مدكور، وتم إذاعتها حصريا على راديو “نجوم إف.إم”.

المصدر : مصر ناين