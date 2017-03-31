شن ضباط مديرية تأمين الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير التأمين، حملة مكبرة؛ لضبط كل صور الخروج عن إطار القانون والشرعية وضبط المخالفين بدائرة المديرية.

تمكنت الحملة من ضبط 15 سلاح ناري (2 طبنجة، و2 بندقية خرطوش، و6 فرد روسي، وفرد خرطوش)، و10 طلقات مختلفة الأعيرة، و12 كيلو بانجو، و215 جرام هيروين، و250 جرام حشيش، و4 أسلحة بيضاء، وضبط 4 عناصر الجماعة الأرهابية ية متهمين بإثارة الشغب والتحريض على العنف.

وفي مجال التموين، تم ضبط المدعو “أحمد.م.ع.م” 35 سنةًا، صاحب مخزن حبوب بناحية عزبة “السيسي” الشوفة لدائرة مركز أبو كبير؛ متهم بإدارة المخزن بدون تراخيص، وبحوزته 10 طن أرز شعير، مجهولة المصدر، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 10308 جنح أبو كبير لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة السنةة.

وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم 12 لسنة 84، بشأن التعدي على منافع الري والصرف، تمكنت الحملة من إزالة 25 حالة تعدي على منافع الري بمنيا القمح، كذا ضبط 12 قضايا لمواسير صرف صحي تصرف في المياه العذبة.

المصدر : مصر ناين