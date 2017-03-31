تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ملقاة بأرض زراعية بها عدة طعنات وسحجات وبجوارة متعلقاته وتم ضبط ربة منزل وسائق من محافظة المنوفية، لاتهامهما بالقتل.

تلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد حسن زاوير رئيس فرع الكشف الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة، دلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ للعميد محمد الألفى رئيس مباحث المديرية من العميد اشرف صالح مأمور مركز القناطر الخيرية العثور على جثه ملقاة بأرض زراعية بناحية قرية بهاده خط 12 – دائرة المركز لذكر قمحي البشرة يرتدى ملابسه كاملة وبحوزته مبلغ 290 جنيها وقطعة من الحشيش المخدر، وبمناظرتها تبين وجود طعنة بالجانب الأيمن أسفل الإبط وجرح قطعي أسفل الذقن وسحجات بالظهر والذراعين.

تم تشكيل فريق كشف باشراف العميد محمود هندى مفتش التأمين السنة بالقليوبية أسفرت جهود فريق الكشف الى تحديد شخصية المجنى عليه ويدعي” إبراهيم .م” وشهرته “حمام معوض” 64 سنة تاجر أراضي ومقيم – أشمون منوفية وأنه خرج من منزله بالسيارة خاصته ماركة هيونداي اكسنت نبيتي اللون ومن خلال فحص علاقات المجني عليه تم التوصل لمعلومات مفادها أنه معتاد تعاطى مخدر الحشيش ويخالط الساقطات سيئات السمعة.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعه كل من “علا . ف” 33 سنة وموطنها قرية كفر منصور – مركز أشمون – منوفية، وتقيم حاليا بشقة مستأجرة بقرية البرادعة – دائرة المركز، و”أسامة .ش” وشهرته ” سامح الحلفاوى “سائق ومقيم – أشمون منوفية ويتردد على مسكن الأولى عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بارتباطهما بعلاقة غير شرعية واستئجارهما لمسكن بمنطقة البرادعه – دائرة المركز .. وعلم الثاني بثراء المجنى عليه وتردده علي مسكن الأولي بالشقة لممارسة الرذيلة معها فاتفقا سوياً وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه بقتله والاستيلاء على متعلقاته وسيارته، حيث اتصلت الأولى بالمجني عليه واستدرجته لمحل سكنها وعقب حضوره وتعاطيه مخدر الحشيش تسلل الثاني وبادره بطعنات بالعنق وأسفل الإبط الأيمن أدت لوفاته وقاما بالاستيلاء على متعلقاته سيارته هاتفة المحمول – خاتم ودبلة – جاكت –حذاء – حافظه بها أوراقه، وأزالا آثار الدماء وأخفيا الجثة بالشقة بعد لفها بجلباب خاص بالأولي الى أن اليوم التالي وقاما بنقله بالسيارة خاصته وإلقائه بمكان العثور تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه وهاتفه المحمول ماركة سامسونج وخاتم ودبلة وحذاء وجاكيت ونظارة طبية وأوراق المجني عليه، وضبط السلاح الأبيض “مطواة ” المستخدم في الحادث وتم التحفظ عليهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال المركز تاريخه ملحقا بالمحضر الأصلى.

المصدر : مصر ناين