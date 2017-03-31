شهدت الساعات الأولى فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية بنادى الصيد، إقبالا متفى منتصف ا من قبل الأعضاء.

وبدأت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر الساعة الخامسة مساءً، لانعقاد الاجتماع الثانى ويكون صحيحًا بحضور 20% من أعداد الأعضاء السنةلين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور 1000 عضو أيهما أقل.

وفى حالة اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الثانى تبدأ عملية مناقشة جدول الأعمال.



التسجيل فى عمومية الصيد



جانب من الحضور



جانب من العمومية



عمومية الصيد

المصدر : مصر ناين