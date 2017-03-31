شدد وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، الجمعة، على التزام بريطانيا “غير المشروط” إزاء التأمين فى أوروبا الذى لن يكون موضوع “مساومة” خلال مفاوضات بريكست.

وشوف جونسون عند وصوله للمشاركة فى اجتماع للحلف الأطلسى فى بروكسل أن “المملكة المتحدة لديها التزام إزاء التأمين والدفاع فى أوروبا”.

وأضاف أن الالتزام “غير مشروط ولن يكون موضوع مساومة فى المفاوضات التى تجرى فى مكان آخر من هذه العاصمة”، فى إشارة الى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر : مصر ناين