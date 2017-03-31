يعقد مسئولو الأهلى خلال الساعات المقبلة، جلسة هامة مع نظرائهم فى شركة “صلة” السعودية راعى النادى، من أجل حسم الجدل بشأن لائحة بطولة كأس مصر، التى اعترض عليها الأحمر.

كان الأهلى قد أثار أزمة أمس الخميس، واعترض على إرسال لائحة الكأس متأخرًا للأندية وتحديدًا بعد مرور جولتى دور الـ32 والـ16 بالبطولة، حيث اصدر اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذى للأهلى، إنه أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات البطولة التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخرًا.

وأضاف شمس أن اللائحة تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 وكان من المفترض أن ترسل قبل انطلاق البطولة، الى أن يتم أخذ رأى الأندية والموافقة على بنودها، مؤكدًا أن اللائحة تتضمن غرامات تصل إلى ضعف مكافأة الفوز بالبطولة، فالفريق الذى سيتوّج باللقب سيحصل على مليون و500 ألف جنيه فى حين تصل غرامة المُخالف لـ3 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يتشاور الأهلى مع “صلة” غدًا السبت، عن طريقة للخروج بها من هذا المأزق، وسينتظر الطرفين وصول رد اتحاد الكرة على اعتراض الأهلى.

المصدر : مصر ناين