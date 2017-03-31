بالصور فراعنة الشاطئية يهزمون جنوب أفريقيا / فى انطلاق بطولة أفريقيا
فاز منتخب فراعنة الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1، فى إطار انطلاق البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر.
من المقرر أن يلتقى منتخب السيدات بعد قليل، فى افتتاح مشوار البطولة مع نيجيريا.
وكانت القرعة التى أقيمت أمس استقرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا، أما المجموعة الثانية فتضم كلا من موزمبيق وتوجو والكونغو الديمقراطية والسودان.
جانب من الحضور
فراعنة الكرة الشاطئية
فرحة الفوز
وشهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى أيضا بجانب كل من، المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من توجو وموزمبيق والسودان وجنوب أفريقيا.
حضر انطلاق البطولة فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة ونور زكى عضو مجلس الإدارة وهانى فكرى المدير الإدارى للمنتخب المصرى.
المصدر : مصر ناين
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