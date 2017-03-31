فاز منتخب فراعنة الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1، فى إطار انطلاق البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر.

من المقرر أن يلتقى منتخب السيدات بعد قليل، فى افتتاح مشوار البطولة مع نيجيريا.

وكانت القرعة التى أقيمت أمس استقرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا، أما المجموعة الثانية فتضم كلا من موزمبيق وتوجو والكونغو الديمقراطية والسودان.