ينشر “اليوم السابع” صورة من ميزانية نادي الزمالك، التى سيقوم أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت عليها خلال الاجتماع الثانى الذى انطلق صباح اليوم.



ميزانية نادي الزمالك

واكتمل النصاب القانونى لعمومية الزمالك فى الاجتماع الثانى، وبدأ الأعضاء فى التصويت على الميزانية عن طريق صناديق الاقتراع.

كما ننشر صورة صندوق زمالة السنةلين بنادى الزمالك وصورة حساب صندوق رعاية السنةلين وصورة مشروع الموازنة التقديرية سنة 2018 وصورة من قائمة الدخل.



حساب صندوق رعاية السنةلين



صندوق زمالة السنةلين



قائمة الدخل



مشروع الموازنة التقديرية سنة 2017

المصدر : مصر ناين