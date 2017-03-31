لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة نشبت بين طرفين باستخدام الأسلحة اللهيب ية ل الخلاف على “حفرة بموقع إنشائي بالطريق الإقليمي بناحية عزبة أبو رجب منزل الطريق الدائري دائرة مركز قليوب.

تلقي اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز واجبة قليوب بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوف ومصابين بمنطقة كوبري أم بيومى بموقع إنشائي بالطريق الإقليمي.

بالانتاصدر والفحص تبين حدوثها بين الطرف أول وهم “سالم م” 38 سنة خفير خصوصي ، و”أحمد م” 37 سنة، و”محمود م”، و”سعيد م”مصاب بطلق ناري بالبطن والساق، وتم حجزه بمستشفى معهد ناصر صحبة الحراسة اللازمة، طرف ثاني فيصل “ع” مصاب بطلق ناري بأجزاء متفرقة بالجسم وتوفي متأثراً بإصابته، وتم حجزه بمشرحة مستشفى النيل تحت تصرف النيابة، و”مصطفي ح” مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، و”محمود م” مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى ، و”رضا ك”.

وذلك ل وجود خلافات سابقة بين الطرفين لوجود نزاع على حفرة بموقع إنشائي بالطريق الإقليمي بمنطقة كوبري أم بيومي بناحية عزبة أبو رجب منزل الطريق الدائري – دائرة المركز، وحصول الطرف الثاني على الحفرة منذ 7 أشهر ورغبة الطرف الأول في استعادة الحفرة، تم تعيين الخدمات التأمينية اللازمة بمكان الواقعه لملاحظة الحالة، كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهمين الهاربين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8199 جنح مركز قليوب لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين