عرض مستشار التأمين القومى السابق للبيت الأبيض، مايكل فلين، الإدلاء بشهادته فى التحقيق بشأن العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، فى المقابل عدم محاكمته.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، بأن الجنرال فلين تقدم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفدرالى ولجان الاستخبارات فى مجلسى الشيوخ والنواب.

وكان فلين أرغم على الاستاصدر ة من منصبه كمستشار للتأمين القومى فى فبراير الماضي، بعدما تبين انه أدلى بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسى إلى واشنطن، سيرغى كيسلياك، حول العقوبات التى تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهامها بالتدخل فى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح فوز ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن جرى وراء الجنرال المتقاعد إلى الحصول على الحصانة يلمح إلى “خطر الملاحقة“.

واصدر روبرت كيلنر محامى فلين فى بيان نشره عبر تويتر، مساء الخميس، إن “من المؤكد أن الجنرال فلين لديه ما يقوله وهو يريد التحدث فعلا إذا سمحت الظروف بذلك“.

ويجرى الكونجرس 4 تحقيقات مستقلة على الأقل فى الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير فى حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب.

المصدر : مصر ناين