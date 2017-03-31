قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الغلق الإدارى لمخبز بلدى بعزب النهضة وذلك بناء علي تقرير إدارة التموين الذى أفاد أنه بالمرور على المخبز المذكور، تم تحرير محضر مخالفة للتصرف فى أعداد 103 شكارة دقيق مدعم وزنة 50 كيلو ويستوجب دفع فروق الأسعار .

وأظهر التقرير أنه أثناء تواجد حملة المرور قام صاحب المخبز بالتعدى على أفراد الحملة ومنعهم من تأدية عملهم كما يوجد علي المخبز غرامات ولم يتم سدادها بالاضافه إلى ان هذا المخبز يعتبر من المخابز الغير ملتزمة، وعليه قرر المحافظ غلق المخبز لحين سداد الغرامات الواقعة عليه .

المصدر : مصر ناين