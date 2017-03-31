يطالب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الجمعة، إدارته تحديد الدول المسؤولة عن العجز التجارى الأمريكى فى تحذير موجه إلى بكين فى المقام الأول قبل اسبوع من استقباله نظيره الصينى شى جينبينج فى فلوريدا.

ويفترض أن يوقع الرئيس الأمريكى مرسومين يهدفان إلى تحديد أسباب العجز التجارى الأمريكى والمسؤولين عنه.

واصدر وزير التجارة الاميركى ويلبر روس إن الهدف هو التوصل خلال تسعين يوما إلى وضع لائحة “لكل دولة على حدة وكل سلعة على حدة” يفترض أن تكشف حالات “الغش”، إلى جانب اتفاقات التبادل الحر التى لم تنفذ وعودها أو التسويات التى لم تحترم.

وأضاف أن هذه اللائحة “ستشكل أساس اتخاذ القرار فى الادارة”، مذكرا فى الوقت نفسه بأن “أول مصدر للعجز” هو الصين.

وقبل أسبوع من لقائه الرئيس الصيني، حذر ترامب فى تغريدة على تويتر من أن اللقاء سيكون “صعبا جدا”. واصدر “لا يمكننا ان نواجه بعد الآن حالات العجز التجارى الهائل هذه، وخسائر فى الوظائف“.

المصدر : مصر ناين