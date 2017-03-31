نفى مصدر عسكرى سورى استخدام الجيش فى ضرباته الجوية قرب بلدة اللطامنة شمال غربى حماة غازات محرمة دوليا تسببت فى اختناق بضعة أشخاص.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) بالعربية اليوم الجمعة عن المصدر قوله إن هذه الاتهامات من قبل المعارضة تعتبر دعاية لها.



وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد اصدر إن طائرات حربية سورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمالى حماة فى وقت تجرى وراء فيه القوات الحكومية لإحباط أكبر هجوم للمعارضة فى شهور.



وقد شنت جماعات معارضة تضم جماعات متشددة إلى جانب فصائل من الجيش السورى الحر هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة النظام قرب حماة الأسبوع الماضي.

المصدر : مصر ناين