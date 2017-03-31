تمكنت مباحث الأموال السنةة بمحافظة الفيوم من ضبط صاحب محل مجوهرات بمدينة الفيوم لاتجاره في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير تأمين الفيوم، إخطارا من المقدم أحمد الصاوي رئيس مباحث الأموال السنةة يفيد بضبط “محمد ز ا” 26 سنة مقيم بمدينة الفيوم وصاحب محل مصوغات بشارع الصاغة لاتجاره في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وضبط بحوزته 6305 دولارات أمريكية و9500 ريال سعودي و200 دينار كويتي و200 دينار ليبي و339 الفا و500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2135 إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين