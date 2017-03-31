وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على إقامة ملعب على مساحة 2250متر مربع بناحية زاوية الناعورة – مركز الشهداء.

واصدر بيان لمحافظة المنوفية اليوم ، إن ذلك جاء بعد مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستثناء هذه القطعة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016باعتباره إحدى المشاريع ذات النفع السنة والتي تعود بالفائدة على المواطنين ، مع الالتزام بالحفاظ علي الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنشآت الرياضية مؤكدا علي إتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الألعاب الرياضية من خلال إنشاء ملاعب متصنف ة في نطاق المحافظة.

المصدر : مصر ناين