استدعى اتحاد كرة اليد برئاسة خالد حمودة حمادة عبد البارى مدير جهاز الزمالك، ومعه اللاعب محمد هتلر، للتحقيق معهم حول الاعتراضات على الحكام، التى شهدها لقاء خسارة الزمالك أمام سبورتنج فى ربع نهائى كأس مصر.

ومن ناحية أخرى، كانت قد قررت لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مصطفى السيد لمدة سنة، ل سبه فى منتصف اعتراضات مع تغريمه 2000 جنيه.

وتوجد مخاوف لدى مسئولى الزمالك من حرمان اللاعب مصطفى السيد من خوض السوبر الأفريقى، المقرر له أمام الأهلى يوم 12 أبريل بالمغرب.

المصدر : مصر ناين