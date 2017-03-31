ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة 20 طن أرز شعير وطنى دقيق بلدى مدعم فى حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط يوسف إ ي ص – 36سنة تاجر – مقيم بقرية سمتاى – مركز قطور لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول بمخزن ملحق بمنزله وضبط بحوزته 15طن أرز شعير فى المحضر رقم 7056 جنح مركز قطور.

و نعيم م ع ع – 37سنة تاجر – مقيم بقرية ميت الشيخ – مركز قطور لقيامه بتجميع كميات كبير من الأرز الشعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول بمخزن ملحق بمنزله وضبط بحوزته 5 طن أرز شعير فى المحضر رقم 7057 جنح مركز قطور

وضبط هانى ف م ف – 34سنة متعهد نقل دقيق للمخابز البلديه بدائرة مركز زفتى –مقيم بقرية حنون – دائرة المركز وبحوزته 57 جوال دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو فى المحضر رقم 8006 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط مهاب أ ع – 41سنة صاحب مزرعه دواجن بقرية شبرا تنا – مركز بسيون -وبحوزته 25 أسطوانه غاز مدعمه بقصد استخدامها فى تدفئة الدواجن فى المحضر رقم 5892 جنح مركز بسيون

كما تم ضبط طارق م أ ال – 45سنة صاحب محل أدوات صحيه أمام المدرسة التجريبية – أول المحلة – وبحوزته 175 قطعه أدوات صحية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وضبط محمد إ ع ال – صاحب محل حدايد وبويات بقطور المحطة وبحوزته 960 عبوة حدايد وبويات منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 7055 جنح مركز قطور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين