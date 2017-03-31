تمكنت مؤسسات التأمين التموينية بالقليوبية، والرقابية موينية من ضبط بدال تموينى تلاعب فى الحصص التموينية المدعمة سكر وزيت ومصنع بدون تراخيص فى حملة تموينية فى القليوبية.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير تأمين القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، والمحاسب أحمد السيد راشد وكيل وزارة التموين بالقليوبية بضبط ” لبيب محمد” بدال تموينى دائرة مركز قليوب وبمراجهعة الفواتير والتسويات مع بونات الصرف التى قام بصرفها من فرع جمله مركز قليوب الشوف للشركة السنةه لتجارة الجمله تبين قيامه بالتصرف فى السلع التموينية الخاصة بمستحقى الدعم بما قيمته 18071 جنيها وبيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 3 مصانع لصناعة المراتب الاسفنج وتعبئة كراتين بيض وأخر لصناعة سناكس بدون ترخيص، وغش تجارى، وضبط 180 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء جارى تحرير المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين