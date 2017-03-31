حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الانتهاء من إعداد يافطة مكتوب عليها “الزمالك نادى القرن الحقيقى”، للكشف عنها للأعضاء على هامش الجمعية العمومية المقامة حاليا.

وغلف نادى الزمالك، اليافطة بالكرتون على أن يتم رفع الستار عنها خلال اليوم، وتعليقها بجوار بوابات النادى.

كان “اليوم السابع” أشار لقيام نادى الزمالك بتجهيز يافطة نادى القرن الحقيقى، بعد الإطاحة بعيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى السابق وتولى أحمد أحمد رئاسة الكاف.



يافطة نادى الزمالك

المصدر : مصر ناين